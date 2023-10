Vacature Werkvoorbereider Bouw 

Ben jij een expert in plannen en coördineren binnen de bouwsector? Zoek je een kans om jouw bouwkundige talenten in te zetten in een dynamische omgeving op Dushi Bonaire? Dan is de rol van Werkvoorbereider bij Roosdom Tijhuis Bonaire op je lijf geschreven.

Over Ons:

Roosdom Tijhuis Bonaire is een vooraanstaande bouwonderneming die met toewijding en precisie bouwprojecten ontwikkelt en realiseert op Bonaire. Onze gedrevenheid voor kwaliteit en innovatie leidt tot bijzondere resultaten die de horizon van het eiland vormgeven.



Jouw Rol:

Als Werkvoorbereider ben je verantwoordelijk voor het effectieve beheer van het bouwproces, vanaf het opstellen van planningen en budgetten tot het coördineren van materialen en resources. Je waarborgt dat projecten soepel verlopen en voldoen aan de hoogste standaarden.

Functie-eisen:

Je beschikt over een solide bouwkundige achtergrond en begrijpt complexe bouwtekeningen.

Je bent bedreven in het opstellen en beheren van bouwgerelateerde planningen en budgetten.

Je hebt uitstekende communicatievaardigheden en kunt effectief samenwerken met diverse belanghebbenden.

Je hebt een scherp oog voor detail en een gestructureerde aanpak in je werk.

Je bent bekwaam met bouwsoftware en digitale tools.

In bezit van Rijbewijs B.

Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift.

Beheersing van Papiamentu en/of Spaans in woord en geschrift is een pré.

Wat Bieden Wij?

De gelegenheid om je expertise toe te passen en te groeien binnen een gerespecteerde organisatie.

Een goed salaris, gebaseerd op jouw werkervaring.

Een professionele en stimulerende werkomgeving waar teamwork centraal staat.

Een fijne werksfeer dankzij korte lijnen en een platte organisatie.

Aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden.

De mogelijkheid voor het volgen van cursussen en/of workshops om je talent te blijven ontwikkelen.

Wij zorgen voor uitdagende (meerjarige) projecten.

Op korte termijn starten.

Solliciteren:

Ben jij gepassioneerd over bouwvoorbereiding en klaar voor een uitdaging bij Roosdom Tijhuis Bonaire, dan nodigen we je van harte uit om je CV en motivatiebrief in te dienen. Laat ons zien hoe jouw expertise onze projecten naar nieuwe hoogten kan tillen.

We kijken ernaar uit om je sollicitatie te ontvangen via [email protected]

en samen het bouwlandschap van Bonaire verder te vormen.