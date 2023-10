TCB verwelkomt internationale toerisme partners

KRALENDIJK – Tourism Corporation Bonaire (TCB) heeft haar eerste Bonaire International Tourism Conference (BITC) georganiseerd.

Volgens de TCB ging het om een mooie kans voor internationale groothandelaren, touroperators, reisbureaus en toeristische partners om het unieke product dat Bonaire haar bezoekers biedt te ervaren en partners uit de particuliere sector te ontmoeten.

Ze hebben meer over de nieuwe marketingstrategieën van Bonaire geleerd en hebben nieuwe eilandpartners ontmoet en nieuwe zakelijke kansen voor het eiland meegebracht.

De week begon met een Tourism After 5, een happy hour voor de toerisme-sector georganiseerd door Plaza Beach & Dive Resort. De internationale partners en genodigden konden kennis maken met de eilandpartners en met elkaar. Na de Tourism After 5 was er een welkomstdiner voor de internationale partners georganiseerd door TCB en Plaza Beach Resort.

De volgende dag, op 26 september, hadden de internationale partners de kans om de partners uit de toeristische sector van ons eiland één-op-één te ontmoeten tijdens een Let’s Meet & Flamingle Business Speed-date, waar partnerships en nieuwe zakelijke kansen besproken werden, onder andere verschillende manieren om de verkoop te stimuleren.

Conferentie

Daarnaast hebben de partners deelgenomen aan de jaarlijkse Bonaire Tourism Summit, waar ze meer te weten kwamen over de plannen die Bonaire heeft voor airlift, de acties en de strategie voor de ontwikkeling van het toerisme, de stand van zaken in de sector en de resultaten en plannen voor de toekomst.

De internationale partners die deel uitmaakten van het BITC zijn onder meer ABC Travel Nederland Bonaire Pros, Caradonna Adventures, Maduro Dive, PADI Media Group, Reismedia Nederland, TUI Group en WestJet.