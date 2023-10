Caribische Diaspora in Nederland: Een Dialoog van Betrokkenheid en Samenwerking

AMSTERDAM – Stichting WeConnect en Pakhuis de Zwijger organiseren op 10 oktober in Amsterdam het netwerkevenement ‘Diaspora Dialogen’, met als doel de leden van de Caribische diaspora in Nederland een stem te geven.

Tijdens het evenement worden vragen beantwoord zoals wie ze zijn, wat hun ervaringen zijn als studenten of professionals in Nederland, hoe ze hun band met hun geboorte-eiland ervaren, en op welke manier ze zich – ondanks de afstand – betrokken voelen bij de gemeenschap op de eilanden.

De inspiratie voor deze dialoog komt rechtstreeks uit de Caribische gemeenschap zelf, waar betrokken jongeren in Nederland zich willen inzetten voor hun gemeenschap. De dialoog, genaamd ‘Bou di Watapana!’ of ‘Onder de Watapana!’, zal onder de symbolische Watapana boom plaatsvinden en verschillende thema’s bespreken. Het evenement is interactief en stimuleert actieve deelname van de aanwezige gasten, met als doel een inclusieve dialoog te creëren en ervaringen te delen om de gemeenschap te verrijken en te versterken.

Sprekers

Onder de sprekers bevinden zich vertegenwoordigers van meerdere eilanden, waaronder jurist en onderzoeksjournalist Luis Anibal uit Aruba, Tweede Kamerlid Jorien Wuite van Sint-Maarten en kunstenaar en docent Tatiana Nicolaas uit Bonaire. Daarnaast zal ook Shakur Pelozo, opgegroeid in Amsterdam Zuidoost met Curaçaose ouders en nu musicus en filmmaker, aanwezig zijn.