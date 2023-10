Vacature Administratief Medewerker

Basisschool De Pelikaan op Bonaire zoekt vanaf 1 december 2023 een Administratief medewerker (1 fte)

Functieomschrijving

Als administratief medewerker verricht je diverse administratieve werkzaamheden ten behoeve van de school. Je bent het eerste aanspreekpunt voor zowel ouders, als leerlingen en externe partijen.



De organisatie

Onze school is een openbare basisschool op Bonaire, waar de instructietaal Nederlands is. De school telt op dit moment ongeveer 350 leerlingen. Binnen alle klassen wordt er in verschillende niveaugroepen leerstof aangeboden, door enthousiaste leerkrachten en onderwijsassistenten.

Functie-eisen

Wij zoeken iemand die:

MBO denk- en werkniveau heeft;

Proactief, leergierig en enthousiast is;

Communicatief vaardig is;

Ervaring heeft in een soortgelijke functie;

Makkelijk overweg kan met digitale systemen;

De Nederlandse taal beheerst, het spreken van Papiaments is een pre.

Taken en verantwoordelijkheden

Leerling administratie

Financiële administratie

Facilitaire en algemene werkzaamheden

Verzuimcoördinatie

Eerste aanspreekpunt

Wat bieden wij?

Een tijdelijke aanstelling van een jaar, met uitzicht op en vaste aanstelling bij goed functioneren;

Een pensioenvoorziening, ondergebracht bij Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN);

Vakantiegeld en een 13 e maand;

maand; Een marktconform salaris.

Enthousiast?

Spreekt deze functie je aan en heb je zin om bij ons te komen werken, mail dan je brief en CV vóór 20 oktober 2023 naar [email protected].

We kijken uit naar je reactie!