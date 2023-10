Plantage Bolivia – Deel 9: The Caribbean’s 1st Green Destination

De stichting Tera Barra wil laten zien hoe mooi en divers de natuur van Bonaire kan zijn, kopt bonaire.nu boven een artikel op 28 november 2021.*

In het artikel vertelt Johan van Blerk, de voorzitter van de stichting, over de kwekerij Tera Barra. Midden in de natuur tussen Kralendijk en Rincon kweekt Van Blerk met vrijwilligers duizenden planten. Zo probeert de stichting de natuur een handje te helpen om de diversiteit op het eiland te bewaren én terug te brengen.

Het belangrijkste doel, vertelt het artikel, is het eiland herbebossen.

Ook op de website van Landgoed Bolivia wordt Van Blerk in het zonnetje gezet:

Natuurkenner Johan van Blerk: Biodiversiteit Bonaire onder druk, nu actie ondernemen!**

In de inleidende woorden stelt de familie Breemhaar een indringende vraag:

Worden waardevolle stukken natuur op Bonaire vernietigd door op geldbeluste Nederlandse ondernemers die eeuwenoude bomen en cactussen weg bulldozeren om er voor de rijken op aarde villa’s te bouwen, of is er juist sprake van privaat gefinancierd natuurherstel?

Daarna verhaalt de site over het bezoek van minister De Jonge en staatssecretaris Van Huffelen aan de plantage:

De Jonge en Van Huffelen hebben tijdens hun werkbezoek aan Bonaire zowel Wilma Nijland van Save Plantation Bolivia als directeur Mieke Breemhaar van Bonaire Properties aangehoord. Ook hebben ze een kijkje genomen in het gebied waar natuurkenner Johan van Blerk een toelichting gaf op de huidige staat van de natuur op Bolivia. “Vanuit mijn kennis van inheemse bomen- en plantensoorten heb ik verteld hoe de werkelijke situatie op Bonaire is.”

Een kanttekening bij deze berichtgeving is het bericht op bonaire.nu van 19 juli 2022:

Terra Barra voorman Van Blerk wilde nooit bij Bolivia discussie betrokken raken.

‘Hoewel hij nadrukkelijk niet bij de discussie tussen voor- en tegenstanders van de ontwikkeling van Plantage Bolivia betrokken wilde worden, gebeurde dat onbedoeld toch.

Dat zegt Terra Barra voorman en ‘bomenman’ Johan van Blerk in reactie op commotie die ontstaan is bij de aan hem toegeschreven uitspraken over Plantage Bolivia.

De situatie ontstond nadat een gepland onderhoud met minister Hugo de Jonge en staatssecretaris Alexandra van Huffelen door tijdnood samen kwam te vallen met een bezoek van de bewindslieden aan het geplande project.

Toen het onderdeel van Van Blerk, waarin hij wilde spreken over het belang van behoud en beschermen van tropische bossen op het eiland in tijdsnood dreigde te komen, werd zijn praatje samengevoegd met de presentatie door vader en dochter Breemhaar over hun Bolivia project. Een door het aan Breemhaar gelieerde adviesbureau Metafoor uitgegeven persbericht deed de rest.

Van Blerk was niet op de hoogte van het persbericht en kreeg dit ook niet te zien, vóór het werd uitgestuurd naar de media. ‘Een kwalijke zaak’, vindt hij.’

Of hoe je ineens in het oog van een stormpje terecht komt.

Nou ja, misschien is de strijdbijl al lang weer begraven. Want het verhaal van Van Blerk staat nog steeds op de site van Plantage Bolivia. En is er geen sprake van een handig marketingtrucje geweest.

De mevrouw die de taak heeft om voor de natuur zorg te dragen, moet zich zeker melden bij Tera Barra.

Eén van de onderwerpen waar zij advies over wil hebben is nl. CO2 compensatie.

Vijfentachtig procent van de plantage is gereserveerd voor natuur en met name ook het herstel van de natuur in dit unieke gebied.

Honderden hectares zijn dan over een handvol jaren begroeid met bomen, struiken en planten. Waardoor de CO2 uitstoot van al dat gebouw en getimmer meer dan gecompenseerd wordt.

Want uit de diverse studies kan besloten worden dat de jaarlijkse CO2-compensatie varieert tussen 21,77 kg CO2/boom tot 31,5 kg CO2/boom. Om 1 ton CO2 te compenseren zijn er vervolgens 31 tot 46 bomen nodig. In Europa staan er per hectare 300 tot 500 bomen.

Waardoor de afdeling marketing van Metafoor het hele pakket Bolivia aan kan prijzen als The Caribbean’s 1st Green Destination. De Tourism Corporation Bonaire (TCB) wil vast wel meewerken aan een wereldwijde campagne.

Zit je alleen nog met al die geiten.

