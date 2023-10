Gebruik van Cruyff Court en speeltuin in Rincon onder de loep

KRALENDIJK – In de komende maanden wordt er in Rincon een grondig onderzoek uitgevoerd naar het gebruik van het Cruyff Court, de gymzaal en de speeltuin door jongeren en kinderen. Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen hoeveel jongeren en kinderen deze terreinen benutten en of er eventuele verbeteringen nodig zijn. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van Indebon, in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), en loopt tot en met februari 2024.

Het onderzoek richt zich onder andere op de leeftijdsgroep van de gebruikers van het Cruyff Court, de gymzaal en de speeltuin. Daarnaast is er interesse in het dagelijkse gebruik en de piekuren op deze locaties. De bevindingen van het onderzoek zullen worden gebruikt om te bepalen of er aanpassingen nodig zijn op deze drie locaties. Het onderzoek bestaat uit twee hoofdonderdelen.

Een onderzoek in Rincon analyseert het gebruik van het Cruyff Court, de gymzaal en de speeltuin. Met de “PYRO box” worden bezoekersaantallen geteld, waarbij de straling geen foto’s of video’s maakt. Twee boxen bij de speeltuin en één bij Cruyff Court en buiten de gymzaal meten in- en uitgaande bewegingen.

Het tweede deel omvat interviews met gebruikers via een gestructureerde vragenlijst. Vertegenwoordigers van scholen en sportorganisaties spelen een cruciale rol bij het verspreiden en invullen van de vragenlijst. Resultaten worden verwacht na maart 2024.