Dag van de jeugdprofessional georganiseerd op Bonaire

KRALENDIJK – Op vrijdag 29 september werd stilgestaan bij de Dag van de Jeugdprofessional. Behalve fysiek kon de dag ook virtueel worden bijgewoond. Gedeputeerde Samenleving & Zorg, James Kroon, opende deze dag.

De directeuren van Sentro Akseso Boneiru, Expertisecentrum Onderwijs en Zorg (EOZ), Mental Health Caribbean (MHC), openbaar lichaam Bonaire (OLB), Voogdijraad en Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) wilden met deze dag de jeugdprofessionals de gelegenheid geven om bij elkaar in de keuken te kijken en met interactieve workshops kennis en ervaringen uit te wisselen, binnen het thema: “Passie werkt!”.

In het ochtendprogramma, na de keynote speaker Glenn Helberg, zijn de jeugdprofessionals het veld ingegaan om organisaties te bezoeken die over hun passie vertelden. Twaalf organisaties hebben hun deuren opengezet om onze gasten te ontvangen. Deze organisaties zijn Akseso, Begeleid wonen, EOZ, FKPD, Forsa (Stichting Project), Indebon, Jong Bonaire, JICN, MHC HI 5, Rosa di Sharon, Tabitha en ZJCN.

De lunch werd verzorgd door Nature Cooking school in samenwerking met studenten van de horeca-opleiding van het MBO. In de middag stonden interactieve workshops van Yanieck de Wolf en Levi Silvanie op het programma.

Mooi voorbeeld

Volgens de organisatoren is de dag een mooi voorbeeld van een brede samenwerking tussen alle organisaties en dat passie inderdaad werkt. “De resultaten van alle uitgewisselde kennis worden gebruikt voor verbeteringen in de uitvoering en de samenwerking ten behoeve van de jeugd”, zo beloven betrokkenen.