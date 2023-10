Werelddierendag op Bonaire

KRALENDIJK – Vandaag vieren we Werelddierendag, een moment om onze harige vrienden extra liefde te schenken aan degenen die het nodig hebben. Op Bonaire staan organisaties zoals, Dierenbescherming Bonaire, Fundashon Kunuku Kakelvers en Bonaire Animal Shelter altijd klaar om dieren op te vangen op Bonaire. Beide opvanglocaties Kakelvers en de Animal Shelter zijn nog steeds overvol en hebben dringend behoefte aan steun.

In een prachtig gebaar verdubbelt Stichting Dierenlot uw donatie aan Bonaire Animal Shelter en Kunuku Kakelvers in de periode van 22 september tot en met 8 oktober, tot een maximum van € 100 per unieke gever. Het kan nog een paar dagen, uw bijdrage kan een aanzienlijk verschil maken in het leven van deze dieren.

Fundashon Kunuku Kakelvers laat weten op zoek te zijn naar mensen die na 17 oktober van Bonaire naar Nederland met TUI vliegen en willen helpen hondjes naar hun nieuwe familie te begeleiden. Alles wordt geregeld en er zijn geen kosten aan verbonden.

Animal Shelter Bonaire zoekt naar nieuwe bestuursleden die zich willen inzetten voor het welzijn van dieren op het eiland. Als u geïnteresseerd bent in een bestuursfunctie, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Breng vandaag nog een bezoekje bij een van deze organisaties om wat extra liefde te delen met de dieren die wachten op een tweede kans. Beide stichtingen zijn voortdurend op zoek naar toegewijde vrijwilligers. Als u overweegt om een handje te helpen, neem dan direct contact met ze op. Fijne Dierendag!