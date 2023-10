Warm en broeierig weer houdt aan op Bonaire

KRALENDIJK – Rondom Bonaire zijn er onweersbuien, maar ondanks de activiteit lijkt er amper neerslag te zijn gevallen. Daarentegen heeft zowel Aruba als Curaçao gisteren en vandaag te maken gehad met aanzienlijke regenval.

Laatste radarbeeld toont onweersactiviteit boven delen van Aruba en ontwikkeling in de buurt van Curaçao. Vanwege weinig wind kunnen deze langdurig boven dezelfde gebieden blijven, wat mogelijk tot overstromingen kan leiden in kwetsbare gebieden.

Het weer blijft instabiel in de regio, aangezien Tropical Storm Philippe naar het noorden beweegt, weg van het Caribisch gebied. Dit zal ons weer blijven beïnvloeden, resulterend in over het algemeen zeer lichte en variabele winden met broeierige omstandigheden. Ook bestaat er de mogelijkheid dat de komende dagen enkele lokale (onweers)buien of stormen kunnen ontwikkelen in de regio vanaf de kust van Venezuela.

De temperatuur bedraagt vandaag ongeveer 31 graden, maar vanwege het hoge vochtgehalte en weinig wind voelt het aan als 36 tot 39 graden.