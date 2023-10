Toerismecijfers september laten gemengd beeld zien

KRALENDIJK – In september 2023 registreerde Bonaire een gemengd beeld wat betreft de groei van het toerisme op het eiland.

In september kwamen in totaal 11.928 overnachtende bezoekers naar het eiland, wat slechts een toename van 0,7% ten opzichte van het voorgaande jaar markeert. Als echter vergeleken wordt met september in het pre-pandemische jaar 2019, laten de cijfers een aanzienlijke groei van 19,3% zien.

Nederland en de Verenigde Staten blijven de belangrijkste herkomstmarkten, terwijl Duitsland opkomt als een sterke markt. Curaçao blijft een cruciale rol spelen en draagt aanzienlijk bij aan het toeristische landschap van Bonaire.

De leeftijdsgroep van 45 tot 54 jaar blijft het meest voorkomend onder de bezoekers, wat de aantrekkingskracht van Bonaire op de wat oudere reizigers benadrukt die diverse ervaringen zoeken. Ook het cruisetoerisme leverde een aanzienlijke bijdrage, met 19.747 cruisetoeristen die in augustus 2023 arriveerden vanwege de aanwezigheid van vier cruiseschepen.