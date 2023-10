Historische rehabilitatie van Tula door de Nederlandse overheid

WILLEMSTAD – In een emotionele en historische toespraak heeft staatssecretaris Alexandra van Huffelen het decreet uitgesproken waarmee Tula door de Nederlandse Staat is gerehabiliteerd. Dat gebeurde in het PWFC gebouw vanwege de verwachte regen. Aanvankelijk zou het eerherstel een dag eerder plaatsvinden bij Parke di Lucha pa Libertad aan zee, maar daar stak het weer een stokje voor. Slagregens en zware windvlagen deden de organisatie besluiten het evenement af te blazen.

Van Huffelen sprak over het belang van het onder ogen zien van het pijnlijke verleden van Nederland. Ze benadrukte dat de Nederlandse staat heeft geprobeerd de geschiedenis van vele Curaçaoënaars, waaronder Tula, uit te wissen, een daad waarvoor ze spijt en schaamte betuigde.

Ze citeerde poëtisch de woorden van Tula over vrijheid en gelijkheid, die sterk doen denken aan de werken van invloedrijke zwarte schrijvers uit de jaren ’60 en ’70.

Gruwelijk

De staatssecretaris sprak openlijk over de gruwelijkheden die Tula en zijn medestrijders zijn aangedaan door de Nederlandse staat. Naast Tula werden ook de moedige daden van Bazjan Carpata, Pedro Wacao en Louis Mercier herdacht.

“Tula nam het op tegen een Staat, een koloniale macht. Een monsterlijke structuur van legers en handelsvloten. Een misdadig systeem, waarin de ene mens de ander tot handelswaar maakte”, aldus van Huffelen.

Volgens de staatssecretaris was het systeem opgericht om rijkdom te vergaren en bereid om alle beschikbare middelen aan te wenden om die rijkdom te verdedigen.

Geweld

Tula’s oproep voor vrijheid, gelijkheid en broederschap werd destijds met geweld beantwoord door de Nederlandse staat, een feit dat van Huffelen diep betreurt. Ze benadrukte dat Tula’s verzet en oproep tot rechtvaardigheid tijdloos en universeel zijn.

Eind vorig jaar heeft minister-president Mark Rutte excuses gemaakt voor het slavernijverleden van Nederland. Dit werd op 1 juli van dit jaar nogmaals bevestigd door Koning Willem-Alexander. De officiële rehabilitatie van Tula, aangekondigd in december, is nu met de toespraak van de staatssecretaris bevestigd.

Invloed

Terwijl de rehabilitatie van Tula een belangrijke stap is in het erkennen van het slavernijverleden, benadrukte Van Huffelen ook de blijvende invloed van dat verleden op de hedendaagse samenleving en de noodzaak voor verdere dialoog en erkenning.

Te lang leerden jongeren op Curaçao wel over het leven aan de andere kant van de oceaan, maar niet over de heldendaden van hun eigen voorouders. “Dat wil Nederland doorbreken”, aldus de staatssecretaris.

“We moeten en willen een einde maken aan het doorgeven van trauma aan volgende generaties.” Daar hoort volgens Van Huffelen bij: het mogelijk maken van onderzoek, het blijven vertellen van verhalen, schoolboeken van eigen bodem en zuinig zijn op cultuur en traditie.