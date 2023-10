Onderzoek naar gezondheid kinderen van 0 tot 12 jaar op Bonaire

KRALENDIJK – Op Bonaire wordt van 2 oktober tot 20 oktober onderzoek gedaan naar de gezondheid van kinderen van 0 tot 12 jaar.

De afdeling Publieke Gezondheid, de werkgroep Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) en onderzoeksinstituut Mulier zijn verantwoordelijk voor het onderzoek. Het doel is om de resultaten van het onderzoek in de toekomst te gebruiken bij programma’s van onder andere Publieke Gezondheid en Indebon voor de gezondheid en het welzijn van kinderen.

In het onderzoek worden onder andere vragen gesteld over de omgeving waarin het kind leeft, de gezondheid, en ook alle middelen die er voor het kind zijn. Ouders kunnen per kind een vragenlijst invullen. Dat kan online of via een papieren vragenlijst. In een brief die ouders via de school of opvang krijgen, staat een QR code en een link voor de online vragenlijst.

Ouders die moeite hebben om de vragenlijst online in te vullen, kunnen een papieren vragenlijst invullen. Ze kunnen de papieren vragenlijst ophalen op school, bij de opvang, Sentro Akseso en Best4Kids. De ingevulde vragenlijst kunnen ze later op school, bij de opvang, bij Sentro Akseso en Best4Kids inleveren.

Vragen

Wilt u meer weten over het onderzoek of de vragen die worden gesteld? Of heeft u hulp nodig bij het invullen van de (online) vragenlijst? Bel/app dan gerust met Sharifa Sedney +599 770-7909 van de afdeling Publieke Gezondheid. Of stuur een mail naar [email protected].