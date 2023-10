KLM start proef met eerder instappen

SCHIPHOL – KLM start op 11 oktober een pilot op een aantal buitenlandse luchthavens, waaronder Curaçao, waarbij er eerder wordt begonnen met het boardingproces. “Wij hebben signalen ontvangen dat met name op de Boeing 777-300ER de 30 minuten die staat voor het boarden te krap is”, aldus KLM.

De proef wordt niet alleen uitgevoerd op de luchthaven van Curaçao, maar ook op die van Accra, Johannesburg, Kaapstad, Atlanta, Vancouver, Singapore, Bali en Jakarta.

Het plan is om het boarden 10 minuten eerder, dus 40 minuten voor vertrek, te beginnen. KLM evalueert eind dit jaar de resultaten. Dan wordt bepaald of de wijziging in de praktijk zorgt voor een efficiënter verloop van het instapproces. Als dat het geval is, zal er gekeken worden of de verandering ook op vluchten met andere vliegtuigtypes getest of doorgevoerd kan worden.