OLB koopt Plantage Fontein terug voor behoud natuur en cultuur

KRALENDIJK – Het openbaar lichaam Bonaire (OLB) koopt Plantage Fontein terug. Hiervoor heeft het OLB en het Rijk middelen ter beschikking gesteld. Het OLB laat weten dit te doen, omdat het behoud en herstel van natuurlijke en culturele waarden van groot belang is voor Bonaire.

Plantage Fontein ligt vlak voor Rincon en is een groene vallei met natuurlijke waterbronnen. De plantage is al jaren in privéhanden en niet toegankelijk voor publiek.

Historisch gezien heeft Plantage Fontein een cruciale rol gespeeld voor Bonaire op het gebied van recreatie, landbouw en de watervoorziening voor vee. Dit gebied, dat de lokale gemeenschap van essentiële bronnen voorzag, heeft een rijke geschiedenis.

De aankoop van Plantage Fontein is, volgens het OLB, een vergelijkbare bijzondere mijlpaal met indertijd de aankoop van Klein Bonaire. Een aankoop met oog voor de Bonairiaanse natuur en cultuur.

Wat er betaald is voor de aankoop wil het OLB nog niet zeggen, maar aanstaande woensdag zal er meer bekend gemaakt worden tijdens een persconferentie op de plantage.