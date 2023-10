Klein Bonaire heeft weer normale bezoektijden na maatregelen tegen koraalziekte

KRALENDIJK – Als reactie op de bedreigende koraalziekte heeft Stinapa in mei aangepaste bezoektijden aangekondigd voor Klein Bonaire, waarbij de toegang beperkt was tot uiterlijk 14.00 uur. Deze tijdelijke maatregelen waren van kracht om de verspreiding van de ziekte te beperken en het koraal te beschermen.

Vanaf 1 oktober zijn de reguliere toegangstijden voor Klein Bonaire aangepast door Stinapa en is het eiland weer toegankelijk tussen 7.00 uur en 19.00 uur.

Een aantal duiklocaties blijven nog steeds gesloten als voorzorgsmaatregel. Carel’s Vision, Taylor Made, Candyland, Nukove, Wayaka, Slagbaai, Bisé Morto, Playa Funchi, Playa Benge, en Boka Bartol blijven tot nader order ontoegankelijk. Zwemmers en snorkelaars zijn wel welkom in het park.

Voor duikers die de Oostkust (van Malmok tot Willemstoren) willen verkennen, is toegang mogelijk zolang de uitrusting vooraf wordt gedesinfecteerd.

Stinapa benadrukt opnieuw het belang van een gezamenlijke inspanning van zowel inwoners als bezoekers om de recent ontdekte koraalziekte, ook op Klein Bonaire, te bestrijden. Het is van vitaal belang om onze koralen te beschermen door de druk op het rif in dat specifieke gebied te verminderen. Hierbij is strikte naleving van de nog steeds geldende maatregelen essentieel, zoals het desinfecteren van je snorkel- en duikuitrusting voordat je gaat duiken. Maak van Klein Bonaire je eerste bestemming van de dag. Plan je duiken met behulp van het stoplichtsysteem (eerst groene, dan oranje, dan rode locaties). Of nog beter, blijf in dezelfde kleur/gebied gedurende de dag.

Raadpleeg de meest recente regels en wijzigingen op deze website voor actuele informatie.