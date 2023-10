EU-ambassadeur versterkt samenwerking met Bonaire tijdens driedaags bezoek

Kralendijk – Tussen 4 en 6 september heeft de Europese Unie’s Ambassadeur Rene Van Nes, verantwoordelijk voor de Overzeese Landen en Gebieden waaronder Bonaire, de banden met het eiland aangehaald. Gedurende zijn bezoek, georganiseerd door het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) en gesteund door de International Desk Bonaire (IDB), legde hij onder andere een bezoek af aan de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) van Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB) en de mangroven van Lac Bay.

Tijdens zijn bezoek aan de RWZI werd Van Nes geïnformeerd over waterzuiveringstechnieken en de positieve impact van EU-ondersteuning bij WEB. Verder heeft hij een ontmoeting gehad met het Bestuurscollege van Bonaire en Speciaal Gezant Edison Rijna, waarbij de samenwerking tussen de EU en Bonaire en mogelijke EU-financieringsmogelijkheden werden besproken.

Een hoogtepunt was zijn bezoek aan de mangroven van Lac Bay, waar hij kennismaakte met het ‘Lac Pa Semper-project’. Dit project, in samenwerking met het RESEMBID Programma, richt zich op duurzame recreatie en behoud van het gebied. Van Nes waardeerde vooral de inzet van STINAPA voor natuurbehoud en maakte een boottocht om het werk in de mangrovebossen van dichtbij te bekijken.