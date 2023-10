Tourism Corporation Bonaire kijkt terug op succesvolle jaarlijkse conferentie

KRALENDIJK – De Tourism Corporation Bonaire (TCB) heeft afgelopen week haar derde jaarlijkse Bonaire Tourism Summit georganiseerd. De twee durende conferentie werd gehouden bij het Courtyard-by-Marriott hotel.

Tijdens de conferentie werd onder andere gesproken over de visie en strategie van TCB voor toeristische ontwikkeling, met als doel in 2023 een totaal van 170.000 verblijfsbezoekers te bereiken.

Reclamepartner Dunn&Co belichtte eerdere en komende marketinginitiatieven, waaronder de succesvolle Earthonauts-activatie en de campagne voor meerdere steden in 2023.

Diamond Public Relations deelde prestaties in mediacontacten, met meer dan 189 miljoen impressies in Noord-Amerika en 59 miljoen in Europa.

Gezamenlijke inspanning

Gedeputeerde Jolinda Craane van Economie & Toerisme benadrukte de gezamenlijke inspanningen voor een duurzame ontwikkeling van de sector, terwijl Kia-San sprak over het beheer van cruisebezoekers. Interactieve sessies verzamelden input van de particuliere sector voor de marketinginitiatieven van Bonaire in het jaar 2024.

De TCB zegt erkentelijk te zijn voor de steun die van alle partners is ontvangen om de conferentie tot een succes te maken.