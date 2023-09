Vakbond komt in actie tegen misbruik werknemers in horeca Bonaire en roept op tot naleving arbeidswetgeving

KRALENDIJK- De Algemene Federatie van Bonaireaanse Werknemers (AFBW) veroordeelt wat zij omschrijft als het misbruik van werknemers in de HORECA-sector op Bonaire, specifiek bij Azul Properties N.V, de exploitant van het restaurant van Courtyard-by-Mariott Hotel.

Werknemers kregen daar van de ene op de andere dag te horen dat ze niet meer op het werk hoefden te verschijnen, omdat de operatie over zal gaan naar een andere exploitant. Die handelswijze is volgens de vakbond illegaal. Volgens AFBW voorzitter Cherrel Kwidama is de situatie bij Courtyard niet uniek en geschiedde recent hetzelfde bij onder meer restaurant Trocadero en Mi Poron.

Arbeidswetgeving

AFBW-adivsieur Norwin (Nòchi) Willem dringt aan op naleving van de vigerende arbeidswetten. “Maar wij verwachten ook van andere betrokkenen zoals de BONHATA, de TCB en de lokale overheid dat zij in actie komen tegen dit misbruik.

De onjuiste beëindiging van arbeidsovereenkomsten is niet de enige doorn in het oog van de vakbond. Volgens de AFBW hadden diverse partijen, waaronder de huidige bestuurspartijen in de aanloop van de verkiezingen de mond vol over betere arbeidsvoorwaarden in de toeristische sector van het eiland, maar komt daar tot zover bitter weinig van terecht.

Slecht betaald

“De werknemers in de horeca op Bonaire worden slecht betaald, terwijl er wordt gesproken over het aantrekken van toeristen uit de hogere segmenten. Wie gaat die klasse-toerist dan bedienen? Deze slecht betaalde werknemers? Dit kan niet!”, zegt Willem fel.