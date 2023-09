Overheid Frans Sint-Maarten neemt Air Antilles over

MARIGOT, SAINT MARTIN – De Handelsrechtbank van Pointe-à-Pitre heeft officieel de overname van de activa van Air Antilles door het consortium bestaande uit de Overzeese Territoriale Collectivité van Saint-Martin en EDEIS goedgekeurd.

De beslissing komt nadat de CAIRE-groep, het moederbedrijf van Air Antilles en Air Guyane, in een faillissementsprocedure terechtkwamen. Dit resulteerde in uiteindelijk vijf groepen die het bedrijf wilden overnemen voor een doorstart. De rechtbank zegt in haar beslissingen factoren als de geloofwaardigheid, expertise en ernst van de groep bij het nemen van haar beslissing ten gunste van de COM Saint-Martin-groep en EDEIS, die opereren via het lokale bedrijf SEM New Air Antilles.

In het nieuwe bedrijf heeft de Collectivité 60% van de eigendom en EDEIS 40%.

Het project heeft twee hoofddoelen: het in stand houden van de activiteiten van Air Antilles en het bevorderen van een betere connectiviteit voor de inwoners van de regio. Het aanbod van het consortium omvat de overname van 120 werknemers, de onmiddellijke hervatting van vier vliegtuigen met plannen om een vijfde toe te voegen, en de focus op essentiële routes in de Franse Antillen, vertrekkend vanuit Pointe-à-Pitre naar Fort-de-France, Saint-Martin Grand-Case en Saint-Barthélemy. De overname geldt niet voor de activiteiten van Air Guyana, dat opereert in Frans Guyana.

Regionale Mobiliteit

De COM van Saint-Martin en EDEIS, die al overzeese luchthavens in Saint-Martin en Mayotte beheren, versterken zo hun rol in het verbeteren van de regionale mobiliteit ten behoeve van de bevolking van de Antillen.

Louis Mussington, voorzitter van de COM de Saint-Martin, benadrukte zijn toewijding aan innovatieve overheidsbeleid dat territoriale ontwikkeling, territoriale continuïteit en regionale samenwerking ondersteunt. Jean-Luc Schnoebelen, voorzitter van EDEIS, benadrukt het belang van het bieden van toegankelijke en geschikte vervoersopties aan West-Indiërs voor territoriale ontwikkeling en connectiviteit.

Turbulentie

Hoewel Air Antilles zich jarenlang gunstig ontwikkelde, kwam het bedrijf ruim een jaar geleden in de problemen, onder andere veroorzaakt door mankementen gevonden tijdens een inspectie van de Franse Luchtvaartautoriteit en spanningen tussen de aandeelhouder en een groot deel van de medewerker, hetgeen leidde tot een langdurige staking. Daarnaast knalde vorige maand een Twinotter Toestel van Air Antilles op de luchthaven van St. Barths bij de landing tegen een op het platform geparkeerde helikopter op.

Air Antilles werkte tot medio 2023 zeer nauw samen met WINAIR, aan wie het vliegtuigen met complete bemanning leverde voor het uitvoeren van vluchten tussen St. Maarten en de ABC eilanden. Die vluchten voert WINAIR nu uit onder eigen naam en met eigen toestellen.