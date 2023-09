Vacature Legal Specialist Curaçao

ACU is een spaar- en krediet coöperatie die sinds 1962 is opgericht voor ambtenaren. Het unieke aan ACU is dat wij een coöperatie zijn in verenigingsverband. ACU heeft leden, en geen klanten. Eén van de belangrijkste principes van een coöperatie is dan ook om via samenwerking een financieel-economisch verschil te maken in het leven van onze leden.

In de tussentijd kunnen ook commerciële bedrijven verzoeken om zich aan te sluiten bij ACU en kunnen hun werknemers lid worden van ACU. Wij hebben inmiddels ongeveer 28.000 actieve leden en circa 110 werknemers in dienst. Als een financiële instelling die opereert op zowel Curaçao, Sint-Maarten en de BES-eilanden vallen wij onder de supervisie van respectievelijk de CBCS en de DNB en AFM.

ACU heeft de laatste jaren een sterke groei meegemaakt. Hiernaast zitten wij op dit moment tevens midden in een herstructureringstraject. De groei heeft de nodige veranderingen met zich meegebracht en dit geldt ook voor het herstructureringstraject.

Namens Algemene Spaar-en kredietcoöperatie is Deloitte Dutch Caribbean op zoek naar kandidaten voor de functie van

Legal Specialist

Adviseer jij organisaties graag vanuit jouw juridische expertise over de juiste toepassing van wet- en regelgeving?

Vind je het ontwikkelen en opstellen van juridische (beleids-)plannen en adviezen een interessante uitdaging?

Lever je graag een multidisciplinaire en/of coördinerende bijdrage aan alle voor de organisatie relevante rechtsgebieden?

Dan is de functie Legal Specialist iets voor jou!

Als Legal Specialist rapporteer je aan de Chief Executive Officer (CEO). In deze brede en specialistische functie ondersteun en adviseer je de organisatie vanuit juridisch en business perspectief.

Dit betreft een herhaalde oproep voor kandidaten omdat wij nog op zoek zijn naar de geschikte match.

Je bent verantwoordelijk voor:

Het juridisch adviseren over bedrijfsvoeringaangelegenheden (personeel, organisatie en huisvesting) en over financiële aangelegenheden (bijvoorbeeld bij nieuwe producten en diensten);

Het analyseren en interpreteren van nieuwe wet- en regelgeving en het adviseren van de organisatie over de juiste toepassing;

Het multidisciplinair en/of coördinerend inzetbaar zijn binnen alle rechtsgebieden van het werkveld;

Het toetsen van beleid(-stukken), bestuursbesluiten, overeenkomsten e.d. aan wet- en regelgeving;

Het opstellen en beoordelen van algemene voorwaarden, contracten en (juridische) documenten;

Het coördineren en zorg dragen voor de afwikkeling van juridische kwesties;

Het optreden als gemachtigde van ACU bij rechtszaken.

Jouw profiel:

Afgeronde academische (WO) opleiding rechten;

Minimaal 5 jaar relevante ervaring, bij voorkeur in de commerciële – en in de publieke sector;

Vaardigheid in het ontwikkelen, uitdragen en verdedigen van (beleids-)plannen en adviezen;

Vaardigheid in het opstellen van (complexe) juridische adviezen;

Je bent analytisch sterk, oplossingsgericht en sociaal- en communicatief vaardig;

Je bent omgevings- en organisatiebewust;

Je bent mondeling en schriftelijk vaardig in het Nederlands, Engels, Spaans en Papiaments.

Arbeidsvoorwaarden

Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn afhankelijk van ervaring en opleiding en zullen in onderling overleg overeengekomen worden. Een medische keuring, een antecedentenonderzoek en een assessment maken deel uit van de sollicitatieprocedure.

Interesse?

E-mail een sollicitatiebrief met CV uiterlijk 16 oktober naar [email protected] ter attentie van Mw. T. Martis, Analyst Deloitte Dutch Caribbean.

Voor meer informatie kunt naar www.acu.cw of e-mailen naar [email protected].