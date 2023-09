Vacature Sociaal Werker

Fundashon Mariadal is een dynamische zorginstelling op Bonaire. In een Caribisch – Nederlandse omgeving leveren wij zorg- en dienstverlening op Europees – Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Onze ruim 650 medewerkers leveren het overgrote deel van de medische zorg op het eiland.

Dit ga je doen

Als Sociaal Werker ben je, samen met je andere collega, verantwoordelijk voor de volledige maatschappelijke dienstverlenging binnen Fundashon Mariadal. Je biedt psychosociale begeleiding aan cliënten, onderneemt actie bij maatschappelijke kwesties en geeft advies, voorlichting en begeleiding bij het logistieke proces van (spoed) medische uitzendingen en behandelingen voor de afdelingen; special care, dialyse, specialistenpoli en de verpleegafdelingen.

Aan de hand van de hulpvraag / subdoelen die gezamenlijk met de cliënt en specialist worden opgesteld zal de begeleiding worden ingezet. Je coördineert deze hulpvraag in de breedste zin van het woord door onder andere; de inzet van methodische gespreksvoering, het onderzoeken van de psychosociale situatie van de cliënt en het in zicht krijgen van de benodigdheden met betrekking tot het logistieke proces. Dit voer je uit in samenwerking met de specialisten en overige afdelingen / instanties (o.a. Akseso/ ZW groep).

Met jouw inzet en expertise ben je een belangrijke schakel in het zorgproces van de patiënt en zorg je ervoor dat specialisten zich volledig kunnen focussen op de behandeling!

Dit neem je mee

Je hebt een MBO of HBO diploma gericht op Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Maatschappelijk Werk of Social Work;

Je bent beschikbaar vanaf 1 november 2023;

Ervaring als medisch maatschappelijk werker is een pré;

Je hebt uitstekende communicatieve vaardigheden en een servicegerichte instelling;

Je hebt doorzettingsvermogen, bent flexibel (oproepbaar bij onverwachtse inzet, ook in de avond) en stressbestendig;

Je bent zelfstandig en hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel;

Je beheerst de talen Nederlands, Engels en Papiaments. Spaans is een pré;

Je bent betrouwbaar, geduldig en je hebt een goed inlevingsvermogen / empathisch vermogen.

Dit bieden we je

De functie van Sociaal Werker is ingedeeld in Functiegroep 40 met een salaris van minimaal $ 2.495,- en maximaal $ 3.375,- bruto per maand op basis van een 40-urige werkweek. Tevens bieden we je vakantiegeld en 20 vakantiedagen per jaar o.b.v. een fulltime dienstverband.



Kom je van buiten Bonaire? Dan helpen we je met een tegemoetkoming in de verhuiskosten, de tickets voor jou en eventuele gezinsleden en huisvesting voor de eerste twee maanden.

Meer informatie

Voor meer informatie over Fundashon Mariadal kan je onze website bezoeken: www.fundashonmariadal.com.

Solliciteren

Indien jij jezelf herkent in deze functie, solliciteer dan vóór 13 oktober 2023 via deze link: https://www.werkenbijfundashonmariadal.nl/vacaturebeschrijving/sociaal-werker