Gereedschappen en telefoons gestolen uit bedrijfspand op Kaya Saturnus

KRALENDIJK – In de nacht van 21 op 22 september is er ingebroken bij een bedrijf aan de Kaya Saturnus. Onbekenden forceerden een schuifdeur en maakten diverse gereedschappen en mobiele telefoons buit. De politie is op zoek naar getuigen.

De dieven gingen ervandoor met verschillende waardevolle spullen waaronder drie groene handzaagmachines van het merk Makita, een groene elektrische boormachine van hetzelfde merk, een zwart met rode schuurmachine van het merk Skil, twee Samsung mobiele telefoons, één zwart en één groen, een tas met contant geld en een wifi-punt.

Het politieonderzoek naar deze zaak is in volle gang. Getuigen die iets hebben gezien of meer informatie kunnen verschaffen, worden dringend verzocht contact op te nemen met de politie.