Bonaire Tourism Summit 2023 van start in Courtyard Hotel

KRALENDIJK – In het Courtyard Marriott Resort is vanochtend de Tourism Summit 2023 van start gegaan. De komende twee dagen praten partners uit de toeristenindustrie met elkaar over recente ontwikkelingen, maar met name ook over plannen voor de toekomst.

De dag begon met de officiële opening door de gedeputeerde van toerisme en economie, Jolinda Craane, gevolgd door een zogenaamde Keynote Speech door de directeur van de Tourism Corporation Bonaire (TCB). Op het programma staat ook nog informatie over de airlift naar Bonaire, een branding update en ook een overzicht van de inspanningen op het gebied Public Relations.

De eerste dag van de conferentie valt samen met de viering van World Tourism Day op 27 september. Op de tweede dag van de conferentie komen onder meer het toerismeplan voor de komende drie jaar, de ontwikkeling van de cruisemarkt en de bespreking van de statistieken als het gaat om het toerisme op het eiland.

Professioneel

In afgelopen jaren valt op dat de opzet en uitvoering van de jaarlijkse toerisme conferenties steeds professioneler van aard is en veel concrete informatie wordt gedeeld met spelers uit de sector.