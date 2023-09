Opsporingsdiensten onderscheppen boot met exotische vogels en vuurwapens

KRALENDIJK – Tijdens een routinecontrole van een bootje op donderdag 21 september hebben opsporingsdiensten een partij tropische vogels ontdekt die vermoedelijk uit de vrije natuur gevangen waren en bestemd waren voor de illegale dierenhandel. De vogels zijn in beslag genomen en wegens onduidelijkheden omtrent hun herkomst en gezondheidstoestand door het Openbaar Ministerie ingeslapen. Naast de vogels werden ook verschillende vuurwapens aangetroffen en één persoon is aangehouden.

Het Openbaar Ministerie heeft een dringende oproep gedaan aan de inwoners van Bonaire om niet in te gaan op aanbiedingen vanuit de illegale dierenhandel. Deze handel vormt een direct gevaar voor de volksgezondheid en het welzijn van de dieren op het eiland. “Door deze ongecontroleerde handel in stand te houden, brengen we onszelf en onze dieren in gevaar,” aldus het Openbaar Ministerie.

Bij de controle werden naast de vogels ook een aantal vuistvuurwapens aangetroffen en in beslag genomen. Deze ontdekking heeft geleid tot de aanhouding van één persoon.