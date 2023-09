Arthur Sealy: Daisy Coffie had alle recht handelwijze Hennyson Thielman tegen licht te houden

KRALENDIJK- Politiek commentator en historicus Arthur Sealy vindt dat Daisy Coffie (M21) niet anders dan haar werk deed, op het moment dat zij openlijk vragen stelde over de handelwijze van gedeputeerde Thielman en het bedrijf HYPE Events Planner.

Dat zegt Sealy in een gesprek met DCTV. Volgens Sealy is het opmerkelijk dat Coffie, onder meer door aanhangers van de Movementu di Pueblo (MPB), werd beticht van persoonlijke aanvallen op Thielman.

“Naar mijn idee was het helemaal geen persoonlijke aanval op Thielman, maar meer op zijn handelwijze als gedeputeerde in het bestuurscollege”. Sealy doelt hiermee op het feit dat Thielman gezaghebber Reynold Oleana zelf had gevraagd om een onderzoek over het vergunningstraject voor Hype Event Planner; een bedrijf dat formeel op naam staat van de vrouw van Thielman. “Nu uit dat onderzoek blijkt dat er geen vergunning is, zoals Thielman wel leek te suggereren, is het op zijn plaats dat Coffie daar vraagtekens bij plaatst”, zegt Sealy. De commentator vindt ook dat Thielman de eilandsraad verkeerd heeft voorgelicht, hetgeen normaal gezien een politieke doodzonde is. Volgens Sealy zou het aan de eilandsraad moeten zijn om te bepalen of zij – ondanks de gang van zaken – nog vertrouwen heeft in Thielman als gedeputeerde. “Niets anders is ter zake doend”, aldus Sealy.

Kritiek

Sealy vindt ook de kritiek door bepaalde groeperingen op gezaghebber Oleana, die het onderzoek naar het vergunning traject liet uitvoeren, bijzonder misplaatst. “Er zijn nu ook geluiden te horen als zou gezaghebber Oleana arrogant zijn en naast zijn schoenen lopen, en zich intelligenter voordoet dan hij is. Ik vind deze uitlatingen verwerpelijk. Noch Oleana, noch Coffie hebben hier iets fout gedaan”