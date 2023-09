Politie zoekt eigenaren gevonden motorfietsen

KRALENDIJK – De politie heeft op maandag 18 september een man aangehouden op verdenking van heling. Bij deze aanhouding zijn drie motorfietsen in beslag genomen, die vermoedelijk van heling afkomstig zijn. De autoriteiten zijn nu op zoek naar de rechtmatige eigenaren van de motorfietsen.

Als u denkt dat een van de in beslag genomen motorfietsen van u is, wordt u verzocht om zich te melden bij het politiebureau in Kralendijk. Hiervoor heeft u een geldig identiteitsbewijs, rijbewijs en verzekeringsbewijs nodig. De politie hoopt op deze manier de motorfietsen weer bij de rechtmatige eigenaren te krijgen.

Voor mensen die meer informatie hebben over deze zaak, maar liever anoniem willen blijven, is er een mogelijkheid om anonieme tips door te geven. Hiervoor kan gebeld worden naar de anonieme tip lijn 9310.

Onderzoek

Het onderzoek naar de verdachte en de herkomst van de motorfietsen is nog in volle gang. De politie laat weten dat heling een ernstig vergrijp is en dat ze alle middelen inzet om dergelijke praktijken aan te pakken.