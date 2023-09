Onderhoudswerkzaamheden gestart aan dak kantoor BHM, BOG en TCB

KRALENDIJK – Het begin van de Kaya Grandi, in het centrum van Kralendijk, is afgesloten voor verkeer vanwege onderhoudswerkzaamheden aan het dak van het gezamenlijke kantoor van BHM, BOG en TCB. De renovatie zal naar verwachting tot en met 24 september duren.

Net als bij de sporthal Jorge Nicolaas wordt het dak van het kantoorgebouw aangepakt. De organisaties BHM (Bonaire Hospitality Management), BOG (Bonaire Overheidsgebouwen) en TCB (Tourism Corporation Bonaire) zijn gevestigd in dit gebouw en de renovatie wordt gezien als een noodzakelijke stap voor het behoud van de faciliteit.

De onderhoudswerkzaamheden hebben gevolgen voor het verkeer in en rondom de Kaya Grandi. De straat is gedeeltelijk afgesloten voor alle verkeer, wat ongemak kan veroorzaken voor zowel bewoners als bezoekers van het gebied. Echter, de verwachting is dat dit gedeelte van de Kaya Grandi vanaf 24 september weer toegankelijk zal zijn.