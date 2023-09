Feestelijke kick-off uitwisselingsprogramma voor kinderopvangorganisaties 

KRALENDIJK – Op woensdag 20 september 2023 vond bij Posada Para Mira te Rincon een feestelijke kick-off plaats van een uitwisselingsprogramma dat door BES(t) 4 kids georganiseerd wordt voor kinderopvangorganisaties op Bonaire.

Doel van het ‘twinningprogramma’ is dat organisaties op Bonaire kennis en ervaring kunnen uitwisselen met organisaties uit Europees Nederland (en omgekeerd). Bijvoorbeeld als het gaat over een speel-leeromgeving en gericht spelaanbod gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen, over veiligheid en gezondheid, teambuilding en andere onderwerpen die van belang zijn voor de kwaliteit van kinderopvang.

Het uitwisselingsprogramma wordt op initiatief van kinderopvangorganisaties uit Bonaire en Europees Nederland georganiseerd door het programma BES(t) 4 kids. Het programma zal in ieder geval lopen tot en met december 2024.

Positieve ervaring

Saba en Sint-Eustatius hebben al ervaring met zo’n twinningprogramma en de resultaten zijn goed. Niet alleen is het voor de organisaties en medewerkers super leuk om kennis en ervaring uit te wisselen. Het programma heeft ook een enorme positieve invloed op de kwaliteit van kinderopvang. Dat gunt BES(t) 4 kids de kinderen op Bonaire ook.