Vacature Helpende | Thuiszorg

Fundashon Mariadal (FM) is een dynamische zorginstelling op Bonaire. FM levert in een Nederlands Caribische setting zorg- en dienstverlening op Europees-Nederlands niveau aan zorgvragers in de klinische-, poliklinische, ambulante- en thuissituatie. Bij Fundashon Mariadal werken ruim 600 medewerkers. In het primair proces is er sprake van zelfsturende teams. De medische zorg wordt gerealiseerd door medici via een samenwerkingsverband met Amsterdam UMC (Jumelage), visiterende specialisten uit de regio en medici in eigen dienst. FM levert 80% van de behoefte aan medische zorg op Bonaire en heeft daarom een breed aanbod van medische specialismen.

Dit ga je doen

Ter versterking van onze dynamische afdeling Thuiszorg (Wijk & Gezinszorg) zijn wij op zeer korte termijn op zoek naar een Helpende. In de functie van Helpende begeleid en ondersteun je patiënten bij ADL-activiteiten en stimuleer je in de zelfredzaamheid van deze dagelijkse handelingen. Je verstrekt voeding en dranken aan de patiënt, verricht beperkte huishoudelijke werkzaamheden, assisteert bij eenvoudige verpleegtechnische handelingen en je signaleert en rapporteert aan de verzorgende en/of verpleegkundige binnen je team.

Dit neem je mee

Je hebt een klantvriendelijk en dienstverlenende persoonlijkheid;

Je bent minimaal in bezit van een MBO niveau 2 diploma;

Je bent in staat om zelfstandig te werken;

Je neemt initiatieven en komt met nieuwe ideeën;

Je bent stressbestendig en gaat resultaatgericht te werk;

Fysieke belasting is geen probleem voor jou.

Dit bieden we je

De functie van Helpende is ingedeeld in Functiegroep 25 met een salaris van minimaal $ 1.698- en maximaal $ 2.317,- bruto per maand op basis van een 40 urige werkweek.

Een pensioenregeling, vakantiegeld en 20 vakantiedagen per jaar o.b.v. een fulltime dienstverband.

Meer informatie

Voor meer informatie over Fundashon Mariadal kan je onze website bezoeken: www.fundashonmariadal.com.

Solliciteren

Indien jij jezelf herkent in deze functie, solliciteer dan vóór 6 oktober 2023 via deze link:

https://www.werkenbijfundashonmariadal.nl/vacaturebeschrijving/helpende-a-thuiszorg