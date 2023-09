‘Walk for Hope’ voor borstkanker bewustzijn op Bonaire

Kralendijk – Sienna Fenies, kandidaat nummer zes van de Miss Teen Bonaire 2023 verkiezing, heeft afgelopen zondag een wandeltocht georganiseerd om aandacht te vragen voor borstkanker op Bonaire. De tocht startte bij Between 2 Buns en eindigde in Parke Wilhelmina.

Fenies benadrukte eerder bij de Eilandraad al haar zorgen over de stijgende aantallen borstkankergevallen op het eiland. Tijdens een zitting van de Eilandraad heeft Sienna informatie opgevraagd over bekende cijfers van kankergevallen op Bonaire. Ze informeerde ook of er strategieën zijn ontwikkeld voor preventie en bewustwording van de ziekte.

De “Walk for Hope” werd afgesloten met een toespraak van Hendalisse Jansen. Zij sprak vooral haar steun uit naar degenen die borstkanker hebben of hadden en stond stil bij hen die de strijd hebben verloren.