Politie Bonaire deelt weer boetes uit voor diverse verkeersovertredingen

KRALENDIJK – Agenten van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) hebben de afgelopen dagen weer diverse boetes uitgeschreven voor het niet naleven van de bepalingen uit de Wegenverkeersverordening.

Rond 09:45 uur op zondag 17 september is een scooter gestopt op de Kaya Nikiboko Zuid. De bestuurder kon geen enkele document van de scooter tonen en het chassisnummer was onduidelijk. De bestuurder werd bekeurd voor het rijden zonder verzekering en de scooter werd in beslag genomen voor verder onderzoek.

Op zaterdag 16 september zijn twee bestuurders bekeurd die betrokken waren bij een ongeluk. De eerste was betrokken bij een aanrijding tussen twee auto’s op de Kaya Oro en is bekeurd voor het rijden zonder verzekering. De tweede bestuurder was betrokken bij een aanrijding tussen twee auto’s op de Kaya Korona en is bekeurd voor het rijden zonder verzekering en zonder een geldig rijbewijs.

Op zaterdag 16 september, rond 18:20 uur, is een scooter gestopt op de Kaya Pos di Amor. De bestuurder reed zonder een helm op. Bij nader controle bleek dat de scooter een valse kentekenplaat had. De kentekenplaat werd in beslag genomen en de bestuurder werd bekeurd voor het rijden zonder helm.

Daarnaast zijn nog eens drie bekeuringen uitgeschreven voor het rijden zonder rijbewijs, één voor het rijden zonder verzekering, één voor het rijden zonder autogordel en één voor het fout parkeren.