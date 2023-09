‘Ons Koloniale Verleden in 50 voorwerpen’ werpt verrassend blik op koloniaal verleden

Het Nederland van nu is gevormd door ons koloniale verleden: van alledaagse dingen als de koffie die we drinken en de suiker die we erin doen, tot de eigen familiegeschiedenis of die van de mensen om ons heen.

Lang is over dat koloniale verleden eenzijdig verteld, maar de laatste jaren hebben activisten, wetenschappers, musea en journalisten steeds vaker de schijnwerper gericht op verhalen en mensen die onderbelicht bleven.

In het boek Ons Koloniale Verleden in 50 voorwerpen staan vijftig verhalen geschreven door verschillende auteurs – van jonge historici tot bekende schrijvers. Het boek draagt bij aan een vernieuwend en completer beeld van ons koloniale verleden.

Het boek kwam tot stand onder redactie van: Valika Smeulders (1969) is hoofd geschiedenis bij het Rijksmuseum Amsterdam. Wayne Modest (1972) is directeur van het Research Centre for Material Culture, het onderzoeksinstituut van het Nationaal Museum van Wereldculturen. Sheila Sitalsing (1968) is schrijver en freelance journalist. Wieteke van Zeil (1973) is kunsthistoricus en kunstredacteur bij de Volkskrant. Tjerk Gualthérie van Weezel (1980) is economieredacteur bij de Volkskrant.

De elf experts zijn Valika Smeulders, Wayne Modest, Reggie Baay, Aspha Bijnaar, Marian Duff, Susan Legêne, Wim Manuhutu, James Kennedy, Matthias van Rossum, Alicia Schrikker en Anne Marieke van der Wal-Rémy.