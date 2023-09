Regering Curaçao wil eretitel afnemen van oud-gouverneur Jaime Saleh

WILLEMSTAD – De regering van Curaçao heeft voormalig gouverneur van de Nederlandse Antillen, Mr. Jaime Saleh, verzocht zijn eretitel als ‘Minister van Staat’ in te leveren.

Het verzoek van de regering Pisas komt na de oproer die ook recent weer ontstond rond het schandaal rondom de verzekeringsmaatschappij Ennia. Volgens onderzoek van onder meer de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten, boekte aandeelhouder Hushang Ansary grote sommen geld over naar zijn andere ondernemingen in het buitenland, waardoor er nu – door gebrek aan financiële dekking – kortingen van tot wel 80% dreigen op onder meer gepensioneerden die bij de maatschappij een pensioenverzekering hadden afgesloten.

Saleh was één van de commissarissen van de verzekeringsmaatschappij in de periode dat de onttrekking plaatsvonden, terwijl hij in de genoemde periode zeer riante vergoedingen opstak. In een brief gedateerd op 14 september 2023 wijst Pisas op de maatschappelijke onrust die is ontstaan als gevolg van de situatie bij Ennia en de rol die Saleh en andere commissarissen daarin speelden. Pisas stelt in zijn brief dat het gezien de situatie ‘onmogelijk’ is om Saleh de eretitel te laten behouden.

De brief geeft Saleh tot het einde van september 2023 de tijd om zelf afstand te doen en de titel in te leveren, en als hij dat niet doet, zal het parlement van Curaçao stappen ondernemen om deze af te nemen.

Dynastie

Jaime Saleh is lid van een dynastie van bestuurders met wortels op Bonaire. De ex-gouverneur is onder meer de broer van voormalige gezaghebber van Bonaire, Reymundo Saleh, en oom van MPB politica Orphaline Saleh.