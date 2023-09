Bonaire houdt schoonmaakactie in kader van World Cleanup Day

KRALENDIJK – Op zaterdagochtend is op Bonaire een grote opruim- en schoonmaakactie van start gegaan in het kader van de World Cleanup Day.

Bij de start van de actie gaf gedeputeerde Hennyson Thielman aan dat er al verschillende initiatieven zijn om het eiland schoon te krijgen en te houden. “Er zijn verschillende campagnes om op te ruimen en wijken schoon te houden, evenals om bewustzijn te creëren bij mensen om het eiland schoon te houden. We staan bekend een schoon eiland te zijn, maar dat moeten we ook behouden. Het is belangrijk voor ons allemaal. Ik wil degenen die illegaal vuil storten ook laten weten dat we dit als overheid niet zullen tolereren en hier streng tegen zullen optreden. Ik bedank iedereen die zich inzet om samen met SELIBON, het eiland van rommel te ontdoen en schoon te houden,” aldus Thielman.

SELIBON N.V. meldde aan het begin van de actie dat er in totaal zeven verschillende plekken worden aangepakt. Ook zet het bedrijf zich in om grof afval uit de natuur en de wijken te verwijderen.

Schoon houden

“Samen moeten we Bonaire schoonhouden. We zijn dankbaar voor iedereen die aanwezig is om een bijdrage te leveren aan de actie van vandaag. Laten we als samenleving leren om geen afval op straat of in de natuur te gooien. Laten we Bonaire schoonhouden. Vandaag is een mooie dag,” aldus SELIBON.