Vacature Systeem-& Netwerkbeheerder ICT/ Projectleider SGB

Scholengemeenschap Bonaire, Onderwijs onder de Zon!

SGB is per direct op zoek naar een enthousiaste, vakbekwame Systeem-& Netwerkbeheerder ICT / Projectleider voor de afdeling ICT (1 fte)

De Scholengemeenschap Bonaire is volop in ontwikkeling! We werken met elkaar aan een meerjarenstrategie die past bij het onderwijs op Bonaire. Een strategie waar de bewoners van Bonaire profijt van hebben en het eiland steeds verder ondersteunt in de doorontwikkeling. Om die reden is de Scholengemeenschap Bonaire op zoek naar collega’s die hieraan een bijdrage willen leveren. Ben jij of ken jij iemand die mee wil bouwen aan onze meerjarenstrategie, dan is onderstaande functie wellicht iets voor jou!

Het brede takenpakket van de SGB vraagt van de medewerkers dat ze van vele markten thuis zijn. Dit geldt zeker ook voor de afdeling ICT. Geen dag is hetzelfde.

De uitdaging voor de komende periode is om de ICT-afdeling meer in lijn te brengen met de behoefte en wensen van de gebruikers. Hiervoor zoeken wij een ervaren Systeem & Netwerkbeheerder ICT.

Wat ga je doen?

Als Systeem & Netwerkbeheerder ICT werkt je samen met de Coördinator ICT en je collega-beheerders aan het realiseren van een nieuwe ICT-omgeving die aansluit bij de behoefte van de organisatie. Naast het beheer van de ICT-Infrastructuur en netwerk, werk je mee aan het opstellen en uitvoering van een ICT-visie, beleid en een Roadmap. Je voert zelfstandig projecten uit en bewaakt de voortgang.

Daarnaast zorg je dat de afdeling ICT goed in verbinding blijft met de overige afdelingen en de scholen (units).

Belangrijke ICT-ambities zijn:

Invoeren van Identity & Accesmanagement;

Betere benutting van de applicaties o.a. Magister (LVS) en AFAS (ERP);

Inrichting volgens onderwijsreferentie-architecturen

Verhoging van digitale vaardigheden (SGB-Breed)

Deze thema’s benader je vanuit jouw ICT-expertise en je neemt, als ervaren projectleider, anderen daarin mee.

Wat vragen wij van je?

Je bent een stevige senior gesprekspartner op alle niveaus, ondernemend en positief-kritisch. Je bezit aantoonbare vaardigheden in systeem- en netwerkbeheer. Daarnaast heb je aantoonbare ervaring als projectleider. Een project start je professioneel op, je begeleidt het én maakt het af; in combinatie met een sterk gevoel voor mens en organisatie. Je bent analytisch sterk, proactief, communicatief vaardig, maakt snel verbinding en met jouw gezonde dosis humor heb je het vermogen om buiten de gebaande paden te denken. Je hebt bij voorkeur ruim 5 jaar ervaring in een vergelijkbare rol.

Onderstaande woorden passen bij jou:

Analytisch, verbindend, betrouwbaar, sociaal vaardig en flexibel. Je hebt een HBO werk- en denkniveau in een relevant opleidingsniveau op het gebied van ICT. Je hebt ervaring met ITIL (certificering is een pré), Azure, Intune, MECM, PowerShell, Server 2016 en hoger (relevante certificeringen zijn een pré). Aantoonbare kennis van netwerken.

Kennis van het onderwijs is een Pré.

Wat bieden wij?

Je komt te werken in een team dat nauw samenwerkt. Het betreft een veelzijdige baan met uitdagingen in een informele sfeer. We bieden een salaris dat past bij de functie en taken (schaal 09 met een min. van 2.794 USD bruto en een max. van 3.727 USD bruto bij een fulltime aanstelling) en goede arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering. En uiteraard heb je recht op een extraordinaire aantal vakantiedagen volgens vakantierooster Onderwijs Personeel Openbaar Lichaam Bonaire. We starten met een jaarcontract. Een vaste aanstelling kan op termijn tot de mogelijkheden behoren

Goed om te weten

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is verplicht voor het werken in het onderwijs

Je ontvangt een device van de SGB

Het is belangrijk dat je een rijbewijs hebt

Een medische keuring is een vereiste ten behoeve van toelating tot het pensioenfonds

Voor geïnteresseerden buiten Caribisch Nederland

Voor sollicitanten uit het buitenland geldt een verhuisregeling

Het salaris is in Amerikaanse dollars, de officiële munteenheid in Caribisch Nederland

Caribisch Nederland kent een eigen belastingregelgeving. Het inkomen boven de belastingvrije som ($ 17.352- in 2023) wordt belast met een percentage van 30,4% aan loonheffing

Deelname aan het pensioenfonds is verplicht, inclusief een eigen bijdrage hieraan

Je bent of wordt ingezetene van Caribisch Nederland

Heb je vragen, neem dan contact op met dhr. Bart van Oost Informatiemanager & Hoofd ICT: [email protected].

Solliciteren kan via deze link: https://werkenbij.sgbonaire.info/vacaturebeschrijving/systeem-netwerkbeheerder-ict-projectleider-ict