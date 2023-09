Vacature Medewerkers Keuken | Kitchen Staff

Read the English translation below.

Gezocht per direct: Restaurant Between 2 Buns is op zoek naar personeel! Kom jij dit leuke team versterken? Fulltime mogelijkheden (dagdienst). Graag beschikbaar zijn voor de lange termijn, niet voor een aantal maanden. Graag met ervaring.

Between 2 Buns is op zoek naar:

Wat zijn de voorwaarden:

Vriendelijk

Engels en Papiaments kunnen spreken

Spaans en Nederlands is een plus, dus niet noodzakelijk

Stressbestendig zijn

Ervaring hebben

Flexibel zijn

Documenten op orde hebben

Per direct: Restaurant Between 2 Buns is looking for staff! Will you join this fun team? Full time (during daytime). Long term commitment, we are not looking for people who are available for just a few months. With experience, please!

Kitchen Staff

Requirements:

Is a kind person

Can speak English and Papiamento

Spanish and Dutch would be a plus, but not necessary

Is stress resistant

Has experience

Is flexible

Has documents in order

Are you interested? Call or send a what’s app to Ana on: +599 795 4709.

Heb je interesse? Bel of stuur een what’s app naar Ana op: +599 795 4709.