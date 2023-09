Vacature Financieel Administratief Medewerker

Scholengemeenschap Bonaire, Onderwijs onder de Zon!

SGB is per direct op zoek naar een Financieel administratief medewerker voor de afdeling Financiën.

De Scholengemeenschap Bonaire is volop in ontwikkeling! We werken met elkaar aan een meerjarenstrategie die past bij het onderwijs op Bonaire. Een strategie waar de bewoners van Bonaire profijt van hebben en het eiland steeds verder ondersteunt in de doorontwikkeling. Om die reden is de Scholengemeenschap Bonaire op zoek naar collega’s die hieraan een bijdrage willen leveren. Ben jij of ken jij iemand die mee wil bouwen aan onze meerjarenstrategie, dan is onderstaande functie wellicht iets voor jou!

Wat ga je doen?

Als financieel-administratief medewerker ben je verantwoordelijk voor het verzorgen van informatie omtrent de financiële activiteiten binnen de instelling. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor het voeren van een debiteuren- en crediteurenadministratie; het bijhouden van een kas- en bankadministratie. En tevens werkt je mee aan het aanleggen van controledossiers voor de accountantscontrole.

De financieel-administratief medewerker legt verantwoording af aan het hoofd financiën en wordt functioneel aangestuurd door de Coördinator financiële administratie.

Wat vragen wij van je?

Je beschikt over minimaal MBO werk- en denkniveau en hebt minimaal een MBO 4 opleiding voltooid

Ervaring met financieel-administratieve software en MS Office

Ervaring met AFAS-ERP is een pré

Je hebt recente kennis en relevante werkervaring in een financieel-administratieve functie

Je bent Integer, flexibel, accuraat, gestructureerd, stressbestendig, leergierig en communicatief vaardig

Je hebt een hoog verantwoordelijkheidsgevoel en kan samen werken binnen een team

Wat bieden wij?

Je komt te werken in een klein team dat nauw samenwerkt en ondersteuning biedt aan alle units/afdelingen binnen de school. Als medewerker word je gewaardeerd om jouw proactieve houding en jouw initiatieven. Het betreft een veelzijdige baan met uitdagingen in een informele sfeer. We bieden een salaris dat past bij de functie en taken (Schaal 8 met een min. van USD 2.435 en max van USD 3.387 bruto bij een fulltime aanstelling) en goede arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering. We beginnen met een tijdelijk contract.

Heb je vragen, neem dan contact op met mw. B. Visser-Campana, Personeelsconsulent: [email protected].

Goed om te weten

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is verplicht voor het werken in het onderwijs

Je ontvangt een device van de SGB

Een medische keuring is een vereiste ten behoeve van toelating tot het pensioenfonds

Voor geïnteresseerden buiten Caribisch Nederland

Voor sollicitanten uit het buitenland geldt een verhuisregeling;

Het salaris is in Amerikaanse dollars, de officiële munteenheid in Caribisch Nederland;

Caribisch Nederland kent een eigen belastingregelgeving. Het inkomen boven de belastingvrije som ($ 17.352- in 2023) wordt belast met een percentage van 30,4% aan loonheffing;

Deelname aan het pensioenfonds is verplicht, inclusief een eigen bijdrage hieraan;

Je bent of wordt ingezetene van Caribisch Nederland.

Heb je vragen, dan vernemen we deze graag! Solliciteren kan via:

https://werkenbij.sgbonaire.info/vacaturebeschrijving/financieel-administratief-medewerker-1fte