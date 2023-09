Vacature Drogist Medewerker

Heb jij ervaring in een drogisterij of andere retail en zou je eigenlijk best wel een paar dagdelen aan de slag willen?

Word je enthousiast van het geven van advies over gezondheid en verzorgingsproducten?

Dan hebben we goed nieuws voor jou! Service Apotheek Bonaire biedt jou de kans om je expertise te blijven benutten. Wij zijn op zoek naar een ervaren Drogist medewerker die ons part-time of full-time komt helpen.

Daarnaast ben je accuraat, een teamplayer, een initiatiefnemer en je bent communicatief vaardig in Nederlands en Engels? Stuur dan je CV en motivatiebrief via: [email protected]

Graag zien we je sollicitatie tegemoet uiterlijk 20 september 2023.