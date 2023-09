Vacature Receptionist

Sunbelt Realty is sinds 1993 het toonaangevende makelaarskantoor van Bonaire en bemiddelt in de verkoop, verhuur en ontwikkeling van onroerend goed op Bonaire. Een sterk en gemotiveerd team is hiervoor de basis, we onderscheiden ons door een servicegerichte en deskundige aanpak. Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een collega voor de functie van:

Receptionist

Die 40 uur per week de volgende taken zal uitvoeren:

Eerste aanspreekpunt voor bezoekers aan ons kantoor en eerste telefonische aanspreekpunt;

Administratieve en secretariële ondersteuning voor de verkoop- en verhuurafdeling.

Wij verwachten de volgende kwaliteiten van kandidaten:

Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal. Papiamentu en Spaans is een duidelijke pré;

Goede beheersing van alle Microsoft Office applicaties;

Bekend met het eiland Bonaire;

Servicegerichte en representatieve persoonlijkheid;

In staat om zelfstandig te werken;

In bezit van rijbewijs B;

Opleidingsniveau HAVO of gelijkwaardig.

Wij bieden een uitdagende functie in een dynamische omgeving met gepaste beloning. Kandidaten voor deze functie worden uitgenodigd uiterlijk 25 september 2023 een curriculum vitae met begeleidende brief te sturen naar: Sunbelt Realty NV, ter attentie van Arjan Klein Kromhof, directeur, Kaya Grandi 41, Bonaire of naar [email protected]