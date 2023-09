NOORD FC nodigt jongens en meisjes uit voor gratis voetbalsessie op Bonaire

KRALENDIJK – Voetbal Trainingclub NOORD FC Bonaire nodigt jongens en meisjes tussen de 09 en 13 jaar uit om deel te nemen aan een gratis voetbalsessie op zaterdag 16 september. De sessie zal plaatsvinden op het ATC-veld tussen 08:30 en 12:00 uur en wordt geleid door gecertificeerde coaches, waaronder een keeperstrainer en EHBO-ondersteuning ter plaatse.

De trainingssessie van 90 minuten belooft niet alleen leuk te zijn, maar zal je ook onderdompelen in de trainingsmethodologie en filosofie van NOORD FC. Deze zijn gebaseerd op kernwaarden als discipline, respect, toewijding, ondersteuning, gezonde gewoontes en doelen. Het is een kans om niet alleen je voetbalvaardigheden te verbeteren, maar ook om te groeien als individu.

Om je plaats te verzekeren en je in te schrijven voor deze gratis sessie, stuur een e-mail naar: [email protected]. Er is plaats voor 30 aanmeldingen, daarna wordt de registratie gesloten. Als je een doelman bent, vermeld dit dan in je e-mail. Er zijn 4 plekken beschikbaar voor doelmannen.

De sessie biedt plaats aan jongens en meisjes onder 11 jaar, met ruimte voor 30 deelnemers en 4 beschikbare plekken voor doelmannen. Deze sessie vindt plaats van 08:30 tot 10:00 uur.

Voor jongens en meisjes onder 13 jaar is er ook plaats voor 30 deelnemers, met 4 beschikbare plekken voor doelmannen. Deze sessie wordt gehouden van 10:30 tot 12:00 uur.

Voor meer informatie en updates kun je terecht op de website van NOORD FC: www.noordfc.com of volg hen op Facebook via “Noordfc.”