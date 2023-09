Let’s move en andere bedrijven blij met schenking sportspullen

KRALENDIJK – Binnen enkele weken na het starten van een inzamelingsactie door Let’s Move, is een container vol gedoneerde sportspullen vanuit Nederland naar Bonaire verscheept. Op 7 september werd deze geopend en de inhoud gedistribueerd naar verschillende non-profitorganisaties op het eiland, waarmee talloze kinderen worden geholpen.

In juni berichtte Bonaire.nu over het initiatief van Let’s Move om sponsors te vinden voor het verschepen van een container vol sportartikelen naar Bonaire. Dankzij hun inspanningen en het enthousiasme van diverse bedrijven, kwamen er ruimhartige donaties binnen en werd alles in recordtijd geregeld.

De sportartikelen zijn niet alleen bestemd voor Let’s Move. Ook non-profitorganisaties zoals InDeBon, JongBonaire, Dance and More, Rincon Judo en Crossfit Flamingo konden hiervan profiteren en hebben materialen ontvangen. Hierdoor wordt het mogelijk voor een groot aantal kinderen om deel te nemen aan verschillende sport- en bewegingsactiviteiten.