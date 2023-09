De Bonaire Culinair herfst editie gaat 21 september van start

KRALENDIJK – De Bonaire Culinair herfsteditie zal plaatsvinden van 21 september tot en met 5 oktober. Tijdens deze 15 dagen bieden diverse restaurants, foodtrucks en culinaire gelegenheden op Bonaire speciale menu’s en gerechten aan, passend bij het seizoen.

Bonaire, eerder erkend als Culinaire Hoofdstad door de World Food Travel Association, organiseert dergelijke evenementen om haar positie op de wereldwijde culinaire kaart te bevestigen. Helmi Smulders, een gerenommeerde culinaire schrijver, zal verslag uitbrengen van de gastronomische ontwikkelingen en ervaringen op het eiland tijdens deze periode.

Een nieuwkomer dit jaar in de line-up van het evenement is restaurant Meat & Eat, een etablissement dat opvalt door zijn op streetart geïnspireerde inrichting. De meeste restaurants bieden een heerlijk 3-gangenmenu aan voor slechts USD 39.50 p.p., maar het is belangrijk op te merken dat er ook uitzonderingen zijn, dus het is raadzaam om de menu’s met de prijzen op de website te bekijken.

Prijzen winnen

Bezoekers van de deelnemende locaties kunnen deelnemen aan een prijzentrekking, waarbij diverse producten en ervaringen te winnen zijn. De Bonaire Culinair herfsteditie biedt een blik op de actuele culinaire trends en innovaties op het eiland. Meer details en een volledige lijst van deelnemende restaurants zijn beschikbaar op de officiële website.