Vergaderingen Eilandsraad weer in Passangrahan

KRALENDIJK – Sinds deze week worden de Eilandsraadsvergaderingen zoals gebruikelijk weer in het Passangrahan-gebouw gehouden.

De grote onderhoudswerkzaamheden in de vergaderzaal zijn onlangs afgerond. Afgelopen woensdag vond er de eerste vergadering plaats; de plechtige openbare vergadering in verband met de viering van Dia di Boneiru en het 72-jarige bestaan van de Eilandsraad van Bonaire.

Het Passangrahan beschikt sinds de onderhoudswerkzaamheden zijn afgerond over nieuw en professioneler audiovisueel apparatuur, met diverse upgrades waaronder Full HD-videosignaal, de mogelijkheid om op afstand virtueel deel te nemen aan de vergaderingen en zogeheten ‘name tags’ die ervoor zorgen dat de sprekers voortaan in beeld te zien zijn met hun naam en partijnaam. Daarnaast biedt het nieuwe systeem meerdere moderne features.

Bullets

Zo kunnen kijkers via de website (web casting) gemakkelijk een specifiek stukje terugvinden door middel van bullets die worden aangemaakt bij iedere interactie tijdens de vergaderingen. Ook is het mogelijkheid om een bepaald stuk met anderen te delen, zonder de hele opname terug te moeten bekijken. De vergaderingen worden gestreamd door Company Web Casting en blijven uiteraard live te volgen via diverse platforms, waaronder de website www.konsehoinsular.com, de YouTube-pagina van Konseho Insular (Eilandsraad) alsook de televisiezenders Nos Tv en Dutch Caribbean Tv.