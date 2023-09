Gezaghebber Oleana staat ook stil bij uitdagingen gedurende viering Dia di Boneiru

KRALENDIJK – Gezaghebber Reynold Oleana stond tijdens zijn toespraak voor de viering van de dag van Bonaire niet alleen stil bij de zegeningen van het eiland, maar hij sprak ook over enkele uitdagingen die er liggen.

De opmerkingen van Oleana sloten aan bij eerdere opmerkingen die hij maakt als onderdeel van de zogeheten gezag driehoek samen het met Openbaar Ministerie en het hoofd van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN).

Hoewel Oleana aangaf dat maar 15% van het eiland is bewoond, het de afgelopen jaren duidelijk drukker was geworden op het eiland, met de uitdagingen die dat met zich meebrengt. “Er is niet alleen meer verkeer, maar er zijn ook meer ongelukken, er zijn meer mensen en een grotere woningnood, er zijn meer kinderen een grotere behoefte aan scholen”, zo merkte de gezaghebber op.

Rust en veiligheid

De eerste burger verwees in zijn speech ook naar een rapport dat meer dan dertig jaar geleden werd opgesteld, waarin werd gepleit voor de ontwikkeling van het eiland met behoud van cultuur en natuur op het eiland. “Ruim dertig jaar later zou ik aan behoud van cultuur en natuur ook ‘rust’ en ‘veiligheid’ willen toevoegen”, aldus Oleana.

De gezaghebber noemde ook een lange lijst op, van rechten die alle burgers op het eiland zouden moeten hebben, ongeacht hun komaf. Volgens Oleana gaat het dan om zaken als zorg en onderwijs, de juiste informatie van overheidsinstanties, onderdak, stroom, water, internet, vrije meningsuiting, het kiezen van de partner die men wil en om met respect behandeld te worden.

Oproep

Na het opnoemen van de rechten van alle burgers, deed gezaghebber Oleana een concrete oproep aan burgers een bijdrage te leveren, die alles te verwezenlijken, door er als burgers samen de schouders onder te zetten.

“Samen vormen we een gemeenschap. Laten wij er samen onze schouders onder zetten. Ik wens iedereen een fijne dag van Bonaire!”