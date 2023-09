Een muurschildering ter eerbetoon aan Bruce Bowker bij Dierenasiel Bonaire

KRALENDIJK – Het dierenasiel op Bonaire heeft een muurschildering geplaatst ter nagedachtenis aan de overleden duikschooleigenaar van Carib Inn, Bruce Bowker. Bruce heeft zich altijd ingezet voor straathonden en steunde het werk van het asiel. Bruce overleed onverwachts in 2020 na een val.

Bowker stond bekend om zijn zorgzaamheid, liefde en toewijding aan de dieren op Bonaire, van pelikanen tot leguanen. Bij Carib Inn waren er altijd talloze honden en katten die hij redde en met de grootste liefde verzorgde, tot het punt waarop hij zelfs kleine houten bedjes in menselijke stijl voor ze maakte (een van de motieven die in de muurschildering vereeuwigd zijn).

Een ander aspect van zijn liefde voor dieren was zijn voortdurende steun aan het Dierenasiel Bonaire gedurende meer dan 25 jaar, door de verkoop van asielartikelen en gulle donaties. Carib Inn was ooit de enige plek op het eiland waar je een asiel T-shirt kon bemachtigen of een Bonaire-kentekenplaat kon kopen, waarbij alle opbrengsten rechtstreeks naar het asiel gingen. Zelfs na zijn overlijden vergat hij het asiel niet en vroeg hij om donaties ter nagedachtenis aan hem te schenken aan het asiel. Velen hebben dit nobele gebaar ter harte genomen.

Ter ere van hem en zijn langdurige steun aan het asiel, werd besloten om een muurschildering te creëren. Na een oproep aan getalenteerde muurschilders kwam Joan Smit naar voren als winnaar. Haar diepgaande onderzoek naar de geschiedenis van Bruce, haar indrukwekkende artistieke talent en de schat aan foto’s en anekdotes verstrekt door Linda Baker, een vriendin van Bruce en al jarenlang medewerkster van Carib Inn, hebben geresulteerd in de prachtige muurschildering die onlangs werd voltooid en onthuld bij het Dierenasiel Bonaire. De muurschildering is te zien vanaf Kaminda Lagun, maar iedereen is welkom om tijdens openingstijden het asiel te bezoeken en de details van dichtbij te bewonderen.