Vacature Administratief Medewerker

BESt Care Zorgwinkel B.V. is de Zorgwinkel op Bonaire en is op zoek naar een:

ADMINISTRATIEF MEDEWERKER vanaf 1 oktober 2023

40 uur per week: maandag t/m vrijdag van 08.00 uur en 17.00 uur en soms ook op de zaterdagen van 9.00 uur tot 12.30 uur.

Wij zijn op zoek naar een administratief medewerker die ondersteuning biedt bij diverse administratieve werkzaamheden.

Wat vinden wij belangrijk?

Klantgericht en sociaal, communicatief vaardig

Flexibele instelling

Verzorgt en representatief

Organisatorische vaardigheden beschikken

Telefonische vaardigheden

Enthousiast en leergierig

Hoofdtaken:

Gestructureerd en accuraat verwerken van documentatie

Controleren en corrigeren van de administraties

Flexibel, kan zaken goed structureren en prioriteiten stellen

Kan met deadlines werken

Kennis van administratieve processen en inzicht in verbetering hiervan

Archiveren

Functie – eisen:

Diploma MBO minimaal niveau 3

U hebt minimaal 2 jaar praktische werkervaring (geen stage-ervaring) in de administratieve sector

Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands, Papiamento, Engels en Spaans is gewenst

Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in het Papiaments en Nederlands is van belang

Administratief goed onderlegt

Ervaring in Quick Books is een pre

Sollicitatieprocedure:

Wilt u deel uitmaken van een solide organisatie waar inzet en resultaatgericht werken belangrijk zijn en het nemen van initiatieven gewaardeerd wordt? Stuur dan uw CV met motivatiebrief per e-mail naar [email protected]. U kunt reageren tot 22 september 2023. U kunt ook uw papieren inleveren bij de zorgwinkel aan de Kaya Watt # 4 te Kralendijk op werkdagen.