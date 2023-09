OLB: Vlagvertoon Dia di Boneiru los van mondiale vraagstukken

KRALENDIJK – Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) heeft in reactie op berichtgeving over de aanwezigheid van de Russische vlag bij de versieringen voor de viering van de Dag van Bonaire een verklaring uit doen gaan. Deze leest als volgt:

“In relatie tot de in opspraak geraakte Russische vlaggen die geplaatst zijn in verband met Dia di Boneiru willen we benadrukken dat de vlaggen alle nationaliteiten van de inwoners van Bonaire vertegenwoordigen. De vlaggen staan los van de landen politiek op wereldniveau en/of economische mondiale vraagstukken.

De vlaggen zijn symbolisch voor het samen vormen van een samenleving, het trots zijn op onze multiculturele samenleving, erkenning van al de inwoners van Bonaire en hun afkomst, en verder gaat het om eenieder een hart onder de riem te steken die zijn of haar bijdrage levert aan Bonaire en woonachtig is op Bonaire.

Samen vormen wij een samenleving, aldus Gedeputeerde James Kroon”