Indebon geeft fietsclinics voor kinderen

KRALENDIJK – Sportinstituut Indebon organiseert deze week ‘Bonaire Bais Fiesta 2023’. Tijdens dit evenement bieden zij diverse fietsclinics aan voor kinderen. Ook is er een Funrace MTB voor kinderen.

Gisteren werd er al een fietsclinic in Rincon gehouden. Vandaag vindt er een clinic plaats naast het Rudy Boezem veld in Norti Saliña en op donderdag bij de Sentro di Bario Amboina, beide van 16:00 uur 19:00 uur. De clinics zijn lessen in fietsvaardigheid.

Op vrijdag vindt de soft opening van het Urban Park plaats bij Jong Bonaire, waar kinderen van 15:00 uur tot 19:00 uur voor een feestelijke fietsbijeenkomst worden uitgenodigd om het park te testen.

De week wordt op zaterdag afgesloten met een Funrace MTB te Yatu Bacu om 16:00 uur. Dit is een fietsevenement voor jong en oud en is in samenwerking met Bonaire Bicycle Club & Bonaire Xtreme opgezet.

Tijdens de activiteiten is het verplicht om een helm te dragen, in verband met de veiligheid. Een eigen fiets mee nemen mag wel, maar is niet noodzakelijk; Indebon stelt fietsen beschikbaar.