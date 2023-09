Vacature Administratief Medewerker 

Wil jij werken in een team met gedreven en enthousiaste medewerkers? Dan is Sapias Holding B.V. wellicht een werkplek voor jou. Een groeiende ondernemende organisatie waarbij wij per direct op zoek zijn naar een:

Administratief Medewerker

Als administratief medewerker beheer je meerdere administraties, waaronder die van diverse holdings. Je ondersteunt de financiële administratie op alle gebieden van boekhouding. Je hebt daarvoor veel contact met directe collega’s van diverse afdelingen, maar ook met de twee controllers binnen de organisatie, personeelszaken en diverse crediteuren. Een functie met veel afwisseling dus!

Dit ga je doen

Het inboeken van in- en verkoopfacturen;

Het boeken van (automatisch ingelezen) bankafschriften;

Het maken van verkoopfacturen;

Het klaarzetten van betalingen in de bank;

Het doorbelasten van opbrengsten/kosten naar de juiste onderneming;

Contacten onderhouden met leveranciers;

Je werkt mee aan de maand- en periodeafsluiting.

Dit vragen we van jou

Je hebt ervaring met het werken in Excel en (boekhouding) administratie, ervaring met payroll is een pré;

Je bent organisatorisch supersterk, legt gemakkelijk verbanden en merkt bijzonderheden op;

Je vindt het leuk om diverse werkzaamheden binnen de (financiële) administratie te hebben;

Je bent voor minimaal 6 maanden beschikbaar, parttime werken is bespreekbaar.

Dit krijg je van ons

Een salaris dat goed bij je past. Daarvoor houden we natuurlijk rekening met onder andere jouw werkervaring, vaardigheden en opleiding;

Flexibele werktijden zijn bespreekbaar;

Mooie kortingen op duikcursussen en een gratis proefduik;

Korting in het restaurant Blennies;

Elke vrijdag een gezellige vrijdagmiddagborrel;

Mocht je willen sporten dan krijg je korting bij diverse sportscholen op het eiland;

De kans om je te ontwikkelen tot specialist in jouw vakgebied. Wanneer trainingen noodzakelijk zijn zullen wij jou daarin supporten.

Nieuwsgierig geworden?

Leuk! Wij horen dan graag van je. Graag ontvangen wij een motivatie en CV per email: [email protected]