Gang di Arte Bonaire biedt jongeren creatieve kansen

KRALENDIJK – De Gang di Arte Bonaire gaat jong talent op het eiland van september tot december 2023 voorzien van artistieke educatie en kansen.

Onder de aanvankelijke workshops bevindt zich een DJ-cursus onder leiding van ervaren DJ’s, waaronder lokale talenten DJ Orleus en DJ Panter, evenals DJ Laennon uit Curaçao. Deze experts, met meer dan 60 jaar gecombineerde ervaring, zullen aspirant-DJ’s opleiden.

Gang di Arte belooft ook kansen voor jongeren om hun talenten te tonen op Bonaire, Aruba, Curaçao en Nederland. Het programma richt zich op jongeren van 13 tot 19 jaar, en zelfs zij die 12 of 20 zijn, kunnen informeren naar deelname, en zo wordt een levendige toekomst voor de artistieke scene op het eiland verzekerd. Contact kan worden opgenomen via telefoon (+599 790-0155), Facebook (ACE Bonaire) of e-mail [email protected]